Централизованная бухгалтерия крупно задолжала за серверы

Поставщику оборудования пришлось выбивать деньги по суду.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла». Речь шла о взыскании задолженности в размере 1,95 миллиона рублей и пени за период просрочки обязательств с дальнейшим ее начислением по день фактического исполнения обязательства. Ответчик представителя в судебное заседание не направил, письменный отзыв на иск не представил.

Исследовав материалы дела, суд решил, что заявленный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года между «МКУ ЦБ ОУ г. Орла» и ИП был заключен муниципальный контракт. По его условиям предприниматель должен был поставить серверное оборудование, а заказчик обязался принять и оплатить его в порядке, предусмотренном контрактом. Цена последнего и составила упомянутые выше 1,95 миллиона рублей.

Контракт предусматривал, что оплата поставленного товара производится заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания им документа о приемке. Серверное оборудование было поставлено еще 7 апреля, но поставщик до сих пор не получил положенных ему денег. Он направлял в адрес заказчика претензию с требованием о погашении задолженности, но она была оставлена без удовлетворения. Но платить все равно придется – суд постановил взыскать с Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений города Орла 1,958 миллиона рублей, с учетом пени. Кроме того, взыскано более 32,5 тысячи рублей расходов по госпошлине, что тоже ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет.

ИА «Орелград»