Долги МУПов за свет перевалили за 62 миллиона

Большая часть задолженности приходится всего на десять предприятий.

Как сообщает компания «Орловский энергосбыт», по состоянию на 1 июля 2023 года совокупная задолженность муниципальных коммунальных предприятий за электроэнергию превысила 62 миллиона рублей. Речь идет о предприятия, оказывающих населению орловских городов и районов коммунальные услуги. Примечательно, что свыше 60 миллионов рублей долга приходится на десять муниципальных коммунальных предприятий. А всего в списке должников их 34.

«Наибольший интерес среди них представляют предприятия водоснабжения, — так описывают текущую ситуацию энергетики. — Для обеспечения их деятельности активно используется электроэнергия: она нужна для работы насосов, которые качают воду, чтобы она поступила к потребителям. Поэтому в тариф по водоснабжению включены расходы на электроэнергию, необходимую для работы оборудования. При этом, собирая плату за водоснабжение с клиентов, некоторые МУПы не выполняют своих обязательств по оплате перед гарантирующим поставщиком электроэнергии».

В качестве наглядного примера приводится МУЖКП Глазуновского района, которое оказывает услуги по водоснабжению юридическим лицам и населению в райцентре Глазуновка. По данным энергетиков, за период с мая 2022 года по апрель 2023 года это предприятие не перечислило ни одного платежа за электроэнергию на счета гарантирующего поставщика. Долг этого предприятия уже превысил 10,5 миллиона рублей.

«Еще дольше подобную схему реализует МУП «Коммунальщик» городского поселения Змиевка, — говорят в «Орловском энергосбыте». — Задолженность в сумме 5,2 миллиона рублей формировалась более трех лет, два года руководство предприятия не осуществляло вообще никаких платежей за электроэнергию. Задолженность по обоим предприятиям полностью подтверждена решениями Арбитражного суда Орловской области, однако удержать с расчетных счетов предприятий оплату за потребленную в процессе водоснабжения электроэнергию не удается из-за манипуляций руководителей МУПов. Направляя денежные средства, собранные с потребителей воды, на другие цели, руководство оставляет счета пустыми».

В подобных случаях в отношении должников других категорий используется крайняя мера в виде отключения электроснабжения. Однако в отношении МУПов такую. Меру нельзя применить по закону. Это связывает руки поставщикам энергии и в какой-то мере развязывает их тем, кто должен платить по счетам, но этого не делает. Впрочем, энергетики все-таки нашли способ воздействия.

По данным энергетиков, правоохранители уже проводят проверку. Руководству предприятий-должников грозит ответственность по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» (до 10 лет лишения свободы) и 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» (до 5 лет лишения свободы). Кроме того, к решению проблемы подключились судебные приставы. Они проверяют коммунальщиков по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ «Неисполнение судебного решения».

ИА «Орелград»