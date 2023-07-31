Орловец пропал вместе с конём

31.7.2023 | 13:25 Новости, Происшествия

Мужчину не могут найти уже неделю.

Фото: vk.com/lizaalertorel

Пропавшего зовут Геннадий Валентинович Сорокин. Ему 61 год. Мужчина проживал в Болховском районе в Сурьянинском сельском поселении в деревне Шемякина.

«24 июля 2023 года уехал на коричневом коне по кличке Казбек, с тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пропавшего – 170 сантиметров. Волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрные штаны, серую фуфайку, зелёные резиновые сапоги.

Любую информацию, которая может помочь найти человека, можно сообщить на номер 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: vk.com/lizaalertorel

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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