Орловец пропал вместе с конём

Мужчину не могут найти уже неделю.

Пропавшего зовут Геннадий Валентинович Сорокин. Ему 61 год. Мужчина проживал в Болховском районе в Сурьянинском сельском поселении в деревне Шемякина.

«24 июля 2023 года уехал на коричневом коне по кличке Казбек, с тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пропавшего – 170 сантиметров. Волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрные штаны, серую фуфайку, зелёные резиновые сапоги.

Любую информацию, которая может помочь найти человека, можно сообщить на номер 8-800-700-54-52 или 112.

ИА «Орелград»