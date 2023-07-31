Орловская команда КВН получила приз на «Голосящем КиВиНе»

Музыкальный фестиваль проходил в Калининградской области.

В финал вышли 12 команд. Орловскую область представляли «Ровеньки» из ОГУ имени Тургенева, уже отмеченные многими наградами КВН.

Выступление орловцев оказалось самым первым. Как сообщается на официальном сайте Клуба Весёлых и Находчивых, орловскую команду наградили призом «Малый КиВиН в светлом». В жюри входили телеведущие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев, певица Пелагея и другие «звёзды».

Команда «Ровеньки» основана в Луганской Народной Республике в 2015-м году. В 2021-м её игроки, к тому времени переехавшие в Орёл, объединились с участниками другой успешной команды «Такая история», изначально существовавшей при ОГУ имени Тургенева. С этого времени «Ровеньки» официально представляют опорный вуз Орловской области.

ИА «Орелград»