Орловская команда КВН получила приз на «Голосящем КиВиНе»

31.7.2023 | 12:41 Культура, Новости, Общество

Музыкальный фестиваль проходил в Калининградской области.

Фото: vk.com/kvn_rovenki

В финал вышли 12 команд. Орловскую область представляли «Ровеньки» из ОГУ имени Тургенева, уже отмеченные многими наградами КВН.

Выступление орловцев оказалось самым первым. Как сообщается на официальном сайте Клуба Весёлых и Находчивых, орловскую команду наградили призом «Малый КиВиН в светлом». В жюри входили телеведущие Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев, певица Пелагея и другие «звёзды».

Команда «Ровеньки» основана в Луганской Народной Республике в 2015-м году. В 2021-м её игроки, к тому времени переехавшие в Орёл, объединились с участниками другой успешной команды «Такая история», изначально существовавшей при ОГУ имени Тургенева. С этого времени «Ровеньки» официально представляют опорный вуз Орловской области.

ИА «Орелград»

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