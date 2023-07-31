Орловского медработника незаконно лишили выплат

31.7.2023 | 12:23 Закон и порядок, Медицина, Новости

Прокуратура восстановила справедливость.

Глазуновская ЦРБ. Фото: гцрб.рф

В надзорное ведомство обратился работник Глазуновской ЦРБ. Прокурорская проверка показала, что его права действительно нарушили.

Установлено, что орловец относится к категории специалистов со средним медобразованием, и работает в учреждении, которое входит в систему обязательного медицинского страхования. В связи с этим он имеет право на получение специальной ежемесячной социальной выплаты в размере 8 тысяч рублей. Причём – уже с 1 января текущего года.

Однако по факту в этой выплате медработнику отказали на незаконных основаниях. Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Судебное решение восстановило права орловца, причём обязала выплатить ему и недополученные средства.

Интересно, что противоположная сторона попыталась обжаловать вердикт в областном суде. Однако безуспешно — коллегия облсуда по гражданским делам оставила решение нижестоящей инстанции без изменений.

ИА «Орелград»

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