Орловского медработника незаконно лишили выплат

Прокуратура восстановила справедливость.

В надзорное ведомство обратился работник Глазуновской ЦРБ. Прокурорская проверка показала, что его права действительно нарушили.

Установлено, что орловец относится к категории специалистов со средним медобразованием, и работает в учреждении, которое входит в систему обязательного медицинского страхования. В связи с этим он имеет право на получение специальной ежемесячной социальной выплаты в размере 8 тысяч рублей. Причём – уже с 1 января текущего года.

Однако по факту в этой выплате медработнику отказали на незаконных основаниях. Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Судебное решение восстановило права орловца, причём обязала выплатить ему и недополученные средства.

Интересно, что противоположная сторона попыталась обжаловать вердикт в областном суде. Однако безуспешно — коллегия облсуда по гражданским делам оставила решение нижестоящей инстанции без изменений.

ИА «Орелград»