В группе компаний «ОДСК» выбрали лучших машинистов и сварщиков

Участники состязаний профмастерства забивали гвозди ковшом экскаватора и играли в волейбол.

На этот раз в течение двух дней соревновались лучший машинисты экскаваторов и специалисты ручной сварки. Для каждой категории организаторы выбрали непростые задания.

Машинисты экскаваторов должны были не только точно вырыть траншею размером 2 метра на 50 сантиметров, но и закрыть ковшом спичечный коробок и забить гвоздь. Вершина мастерства – волейбол. Забросить мяч в ведро, управляя тяжелой техникой, – ювелирная работа.

Сварщики выполняли задание по чертежам. «Болванку» и петли необходимо было превратить в законченную емкость. При этом все швы должны быть точными и крепкими.

Оценивая результаты теоретического задания, можно сказать, что все участники конкурса были практически на одном уровне. Все показали достойные результаты. Члены жюри признались, что выбрать лучшего было непросто. Разрыв между результатами был минимальным.

По итогам конкурса профмастерства определились победители. Среди машинистов экскаватора 1 место досталось машинисту экскаватора ООО «ОСУ-2» Сергею Миронову. Второе место — Евгению Зайцеву, машинисту экскаватора ООО «ОСУ-2». Третьим стал Николай Воеводин, машинист экскаватора ООО «СУ№5».

Лучшим электросварщиком стал Виталий Куприн, электрогазосварщик ООО «ОСУ-2». На втором месте — Андрей Столяров, электрогазосварщик ООО «ОСУ-2». И на третьем — Евгений Барков, электросварщик ручной сварки ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой».

В группе компаний «ОДСК» уверены, что подобные состязания служат стимулом для молодых сотрудников и поднимают престиж рабочих профессий.

«Важно, чтобы полученные опыт и навыки успешно применялись в ежедневной работе, чтобы ваша профессия оставалась для вас интересной, — резюмировала итоги конкурса руководитель отдела мотивации ООО «ОДСК» Светлана Баркова. — Соревнования в профессиональном мастерстве можно сравнить со спортом — вроде Олимпиады. Только постоянная работа над собой и полная самоотдача могут принести долгожданную победу», — подчеркнула Светлана Баркова.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ — ПАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОРЕЛСТРОЙ». САЙТ — ORELSTROY.RU.



