В Орле точечно отключат горячую воду

31.7.2023 | 10:25 Важное, ЖКХ, Новости

Также ожидаются перебои с электроэнергией.

Фото: ИА «Орёлград»

Как сообщает администрация Орла, подачу горячего водоснабжения приостановят в связи с выводом из эксплуатации нескольких котельных. Их «ставят» в плановый ремонт.

«Орелгортеплоэнерго» уточняет, что горячей воды не будет по следующим адресам.

До 17 часов сегодняшнего дня:

  • Комсомольская, 88,
  • Панчука, 13,
  • проезд Связистов, 1, 10,
  • переулок Соляной, 2, 12.

До 4 августа (до 17 часов):

  • Комсомольская, 244, 268,
  • Латышских стрелков, 101, 103.

До 7 августа (до 17 часов):

  • 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
  • Узловая, 1, 2, 3.

До 14 августа (до 17 часов):

  • Грузовая, 119, 121, 123,
  • Привокзальная, 28-Б.

Что касается электричества, то его отключат сегодня, с 14 до 17 часов, на улице Металлургов в домах 46, 48, 50, 52. Как пояснили в «Орелоблэнерго», причиной являются работы, связанные с техобслуживанием.

ИА «Орелград»

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