В Орле точечно отключат горячую воду

Также ожидаются перебои с электроэнергией.

Как сообщает администрация Орла, подачу горячего водоснабжения приостановят в связи с выводом из эксплуатации нескольких котельных. Их «ставят» в плановый ремонт.

«Орелгортеплоэнерго» уточняет, что горячей воды не будет по следующим адресам.

До 17 часов сегодняшнего дня:

Комсомольская, 88,

Панчука, 13,

проезд Связистов, 1, 10,

переулок Соляной, 2, 12.

До 4 августа (до 17 часов):

Комсомольская, 244, 268,

Латышских стрелков, 101, 103.

До 7 августа (до 17 часов):

6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,

Узловая, 1, 2, 3.

До 14 августа (до 17 часов):

Грузовая, 119, 121, 123,

Привокзальная, 28-Б.

Что касается электричества, то его отключат сегодня, с 14 до 17 часов, на улице Металлургов в домах 46, 48, 50, 52. Как пояснили в «Орелоблэнерго», причиной являются работы, связанные с техобслуживанием.

ИА «Орелград»