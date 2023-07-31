В Орле точечно отключат горячую воду

Также ожидаются перебои с электроэнергией.
Как сообщает администрация Орла, подачу горячего водоснабжения приостановят в связи с выводом из эксплуатации нескольких котельных. Их «ставят» в плановый ремонт.
«Орелгортеплоэнерго» уточняет, что горячей воды не будет по следующим адресам.
До 17 часов сегодняшнего дня:
- Комсомольская, 88,
- Панчука, 13,
- проезд Связистов, 1, 10,
- переулок Соляной, 2, 12.
До 4 августа (до 17 часов):
- Комсомольская, 244, 268,
- Латышских стрелков, 101, 103.
До 7 августа (до 17 часов):
- 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
- Узловая, 1, 2, 3.
До 14 августа (до 17 часов):
- Грузовая, 119, 121, 123,
- Привокзальная, 28-Б.
Что касается электричества, то его отключат сегодня, с 14 до 17 часов, на улице Металлургов в домах 46, 48, 50, 52. Как пояснили в «Орелоблэнерго», причиной являются работы, связанные с техобслуживанием.
ИА «Орелград»