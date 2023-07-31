Все эмоции для августа: Wink представляет главные премьеры последнего летнего месяца

Август традиционно самый отпускной и фруктовый месяц, но впереди уже маячит сентябрь и активная деловая осень или новый учебный год.

Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не было мучительно обидно. Видеосервис Wink («Ростелеком») позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю августа включало все жанры и эмоции.

Российская полнометражная драма «Дыхание» (16+, с 3 августа) напомнит, как еще совсем недавно мы проводили лето, да и другие времена года, в условиях распространения коронавируса. Виктор — успешный бизнесмен, а в прошлом — врач. Он нелегально пробирается в больницу, где оказалась его мать, заболевшая COVID-19 в самом начале пандемии. Впереди неизвестность, очень много страха и тотальная изоляция в ковидной больнице всех, кто там оказался. «Дыхание» фиксирует все приметы того времени, от героизма врачей до дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких и гречки. Как хорошо, что сейчас это всё осталось только в кино.

Самый летний жанр — комедии, и Wink предлагает сразу четыре новых фильма для поднятия настроения. Российская комедия «Голова-жестянка» (12+, с 4 августа) рассказывает историю 16-летней Жени, которую все зовут Жесть — после травмы она только жестит и портит отношения с окружением. Но все меняет ее знакомство с роботами. В кружке робототехники Женя снова учится разговаривать с людьми и радоваться жизни.

О новом способе, как надо бороться за любовь и семью — в новой отечественной комедии «Мальдивы подождут» (16+, со 2 августа). После десяти лет совместной жизни Денис решает уйти из семьи, но жена внезапно застает его на пороге, уже с чемоданами. И берет мужа в заложники с помощью скотча, свидетелем чего становится вор, который забрался в квартиру. И все они оказываются в паутине нелепых ситуаций и приключений.

Также продолжают выходить новые эпизоды пацанско-комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+) из линейки Wink Originals. Это захватывающий рассказ о полном экшена и беспощадного юмора пути Макса (Никита Кологривый) к криминальным вершинам Пензы. И, наконец, главная комедийная премьера августа среди сериалов — «Диагноз “Везучая”» (16+). Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит успех. Но когда криминальный авторитет решает сделать Лику личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), которого несправедливо обвинили в миллионном хищении.

«Злые соседи» (16+, с 7 августа) — вечная тема для ссор, недоразумений и комедий. Немолодой американский писатель с собакой частенько ворчал, но жил и не тужил, пока его сосед не стал строить огромный особняк. Гарри тщательно разрабатывает план ответных действий на неудобства, с которыми вынужден столкнуться.

В сатирической комедии «Рай для дурака» (18+, с 15 августа) действует, точнее бездействует, другой представитель творческой богемы. Известный американский актер однажды отказывается выходить на площадку и срывает съемки фильма. Но тут режиссер сталкивается на улице с человеком, который как две капли воды похож на капризную звезду. Случайный прохожий может стать двойником внешне, но как он справится с сумасшедшей внутренней кинокухней?

Ну а те, кого пугает возвращение из отпуска или скорое начало учебы могут посмотреть коллекцию новых триллеров со всего света и убедиться, что всё в жизни не так страшно. Случайно ли, что все премьерные фильмы ужасов связаны с историями школьниц?

Из дома, в котором разворачивается действие итальянского триллера «Пантафа — пожирательница душ» (18+, с 14 августа), захочется сбежать хоть куда, даже в школу. Марта с дочкой Ниной переезжают в горную деревушку, серую и неприветливую, где на улице совсем нет детей. Уже в первую ночь Нине становится плохо, она задыхается и просыпается с криком. А ведь им не случайно нашептывали про Пантафу — страшного призрака из местных преданий, которая крадет у детей дыхание.

Маленькую героиню Мию из австралийского фильма ужасов «Реинкарнация. Новая глава» (18+, с 27 августа) какая-то страшная тайна связывает с белым кроликом, который, вроде бы, случайно оказался в доме. Однажды Мия просыпается будто другим человеком, называет себя Элис и просит отвезти ее к страдающей деменцией бабушке, которая давно живет в доме престарелых. А та сразу же понимает, кто такая Элис.

15-летняя Сими из австрийского триллера «Астрал. Семейный обряд» (16+, с 3 августа) приезжает в дом своей тети — известного диетолога и автора книг. Она надеется на помощь в борьбе с лишним весом. Чем дальше она живет в семье родственницы, тем больше странного замечает. Но пока не догадывается, какой жуткий семейный обряд готовится.

Детский раздел киноменю открывает пятый сезон мультсериала «Буба» (0+, с 4 августа). Познавательный сериал о забавном домовом и его друзьях завоевал сердца и внимание детей и их родителей. Буба с огромным желанием и любопытством в каждой серии узнает что-то новое об этом большом и интересном мире — местах, вещах и явлениях.

В следующих проектах важная, а иногда и главная роль — у животных. Фантастический мультфильм «Хвостатые пришельцы» (6+, с 31 августа) рассказывает о трех инопланетянах, которые чтобы избежать внимания охотников за НЛО принимают обличие собак. Они очень хотят отремонтировать корабль и вернуться домой, но без помощников тут не обойтись. Кинофильм «Лошадь Чарли» (6+, с 7 августа) рассказывает о Чарли, которая мечтает, правильно — о лошади. Но средств на скакуна у ее семьи нет. Случайно Чарли встречает потерянную лошадь, которая становится лучшим другом и смыслом жизни.

На долю Ридли из кинофильма «Везунчик» (12+, с 10 августа) выпадает много испытаний. После потери отца он с матерью вынужден переехать в Австралию — к сложному и нелюдимому с виду дедушке Спенсеру. Однажды Ридли пропадает и его ждет полный опасностей и приключений путь назад в семью.

В мультфильме «Чарли и фантастическая четверка» (12+, с 6 августа) также много приключений, но они — фантастические. Чарли — умный и ловкий бездомный американский парень, который волей случая переносится в китайское королевство Саньсиндуй. Там он оказывается участником опасных, но судьбоносных приключений. Вместе с новыми друзьями ему во что бы то ни стало нужно найти способ спасти город от жестокого захватчика.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который развивает совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы. Входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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