Бывшую орловскую таможенницу будут судить

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, речь идёт о целых 12 преступлениях. Известно, что обвиняемая являлась не рядовым сотрудником, а начальником одного из отделов Орловского таможенного поста Курской таможни.

Следствием установлено, что в период с ноября 2019 по май 2021 года она вносила своему руководству предложения о премировании четверых сотрудников. Затем женщина незаконно требовала от них перечислять ей часть полученных таким образом денежных средств.

В итоге её «улов» составил приличную сумму в 144 тысячи рублей. Этими средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»