Конкурс на орловских выборах составит 3 человека на место

Завершился период подачи документов для регистрации кандидатов на местных выборах.

Избирательная комиссия Орловской области огласила итоги завершившегося периода подачи документов, необходимых для регистрации кандидатов на дополнительных выборах. Напомним, они назначены на 10 сентября и пройдут одновременно с выборами губернатора. Всего предстоит заместить 26 вакантных мест депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области.

«В соответствующие окружные избирательные комиссии поступили документы для регистрации от 81 из 82 выдвинутых кандидатов, — уточнили в облзибиркоме. — В отношении одного кандидата, не представившего документы в установленные сроки, избирательной комиссией принято решение об утрате статуса кандидата». По состоянию на 27 июля статус зарегистрированных получили 76 кандидатов, в отношении оставшихся пяти человек решения избирательными комиссиями будут приняты в установленные законодательством сроки, заверили в облизбиркоме.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года дополнительные выборы депутатов пройдут на территории 16 муниципальных районов Орловской области. Для участия в этих выборах своих кандидатов выдвинули отделения трех политических партий: «Единой России» — 26 кандидатов, КПРФ — 14 кандидатов и ЛДПР – Либерально-демократической партии России — 17 кандидатов. Кроме того, о своем выдвижении избирательные комиссии уведомили 25 кандидатов-самовыдвиженцев.

ИА «Орелград»