На Орловщине кот просидел на дереве три дня

Затем его спасли сотрудники МЧС.

Инцидент произошёл в Дмитровском районе в деревне Бычки. Накануне в 15:40 местные жители обратились в службу спасения. Тревожный сигнал поступил в 18-ю пожарно-спасательную часть.

Они рассказали, что животное находится на дереве уже третьи сутки. Кот проявлял беспокойство и тревожил окружающих. Очевидно, спустить его на землю собственными силами орловцы не могли.

На место отправили пожарный караул, «вооружённый» трёхколенной лестницей. Задача была успешно и оперативно выполнена.

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 23 раза, в том числе восемь раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»