На Орловщине кот просидел на дереве три дня

1.8.2023 | 14:40 Новости, Происшествия

Затем его спасли сотрудники МЧС.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Инцидент произошёл в Дмитровском районе в деревне Бычки. Накануне в 15:40 местные жители обратились в службу спасения. Тревожный сигнал поступил в 18-ю пожарно-спасательную часть.

Они рассказали, что животное находится на дереве уже третьи сутки. Кот проявлял беспокойство и тревожил окружающих. Очевидно, спустить его на землю собственными силами орловцы не могли.

На место отправили пожарный караул, «вооружённый» трёхколенной лестницей. Задача была успешно и оперативно выполнена.

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 23 раза, в том числе восемь раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»

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