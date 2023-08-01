Орловец нашёл дома 150 патронов

1.8.2023 | 17:58 Закон и порядок, Новости

Происхождение боеприпасов оказалось загадочным.

Иллюстративное фото.

В Росгвардию обратился житель посёлка Кромы. Он рассказал, что нашёл у себя дома 150 патронов для нарезного оружия. Мужчина решил действовать в законном порядке и сдать «добро» в профильное ведомство.

По словам орловца, он обнаружил три упаковки с патронами, когда перевозил вещи своего покойного отца в гараж. Боеприпасы лежали в мешке с одеждой и ветошью.

Доподлинно выяснить, с какой именно целью покойный держал на сохранении небезопасные предметы, уже не представляется возможным. Как рассказал житель Кром, его отец не владел никаким оружием.

Экспертиза показала, что 72 боеприпаса всё ещё годятся для употребления по прямому назначению. Остальные 28 уже «вышли из кондиции» и больше не подходят для стрельбы.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области сообщает, что в рамках программы добровольной сдачи оружия и боеприпасов мужчине выплатят 3660 рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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