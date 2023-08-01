Прокуратура заставила мэрию Орла расплатиться с ИП

1.8.2023 | 14:13 Закон и порядок, Новости

Горадминистрация задолжала более миллиона рублей.

Крестительское кладбище. Фото: администрация Орла

Индивидуальный предприниматель выполнил положенные работы, но не получил оплату, после чего обратился на личный приём к прокурору Орловской области. В результате мэру Орла внесли соответствующее прокурорское представление. После этого с бизнесменом расплатились.

Как рассказали в надзорном ведомстве, ИП выполнял муниципальные контракты по ремонту дорожек на Крестительском кладбище и по устройству песчаного пляжа на озере «Светлая жизнь». Согласно данным портала госзакупок, контракты заключались с ИП Стерликова А.А.

Юрлицо зарегистрировано в Брянской области. Ремонт дорожек стоил бюджету 1,55 миллиона рублей, обустройство пляжа обошлось в 980 тысяч. Сроком исполнения обоих контрактов являлся июль текущего года.

ИА «Орелград»

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