Прокуратура заставила мэрию Орла расплатиться с ИП

Горадминистрация задолжала более миллиона рублей.

Индивидуальный предприниматель выполнил положенные работы, но не получил оплату, после чего обратился на личный приём к прокурору Орловской области. В результате мэру Орла внесли соответствующее прокурорское представление. После этого с бизнесменом расплатились.

Как рассказали в надзорном ведомстве, ИП выполнял муниципальные контракты по ремонту дорожек на Крестительском кладбище и по устройству песчаного пляжа на озере «Светлая жизнь». Согласно данным портала госзакупок, контракты заключались с ИП Стерликова А.А.

Юрлицо зарегистрировано в Брянской области. Ремонт дорожек стоил бюджету 1,55 миллиона рублей, обустройство пляжа обошлось в 980 тысяч. Сроком исполнения обоих контрактов являлся июль текущего года.

ИА «Орелград»