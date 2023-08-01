Спикер Орловского облсовета навестил семью участника СВО

Леонид Музалевский пообщался с супругой бойца, ее родителями и самим Дмитрием.

Пока боец был в командировке, у него родилась дочь. Впервые он увидел малышку, когда ей было уже пять месяцев.

«Такая судьба у жены военного ждать, когда тот вернётся живой и невредимый», — поделилась мыслями супруга солдата.

Родственники говорят, что гордятся своим героем.

С 2017 года Дмитрий служил в Сирии. С февраля 2022 – участник специальной военной операции. Награждён медалью Жукова.

Леонид Музалевский и боец обсудили ситуацию на фронте, потребности подразделений. По словам главы заксобрания, поддержка участвующих в СВО – одно из приоритетных направлений деятельности депутатов.

Бойцу вручили памятные подарки и Почётную грамоту Орловского областного Совета за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

ИА «Орелград»