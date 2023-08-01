В Орле снова отключили воду и электричество

1.8.2023 | 10:46 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград»

На этот раз радости цивилизации вернутся в дома орловцев оперативно – до конца этих суток. Отключения воды связаны с тем, что АО «Орелгортеплоэнерго» проводит на котельных плановые работы.

Холодная вода отключена до 17:00 по следующим адресам:

  • Грузовая, 119, 121, 123,
  • Привокзальная, 28, 28-Б.

Холодной и горячей воды не будет до 23 часов в домах:

  • Левый берег Оки, 57,
  • переулок Рыночный, 5,
  • Гостиная, 3,
  • Черкасская, 2,
  • Машиностроительная, 1, 3, 4, 5, 6.

Перебои с электричеством обусловлены тем, что АО «Орелоблэнерго» занимается техобслуживанием нескольких подстанций. До 12 часов останутся обесточенными дома по Пожарной, №72 и №78, до 14 часов – по Наугорскому шоссе, 29.

Ранее стало известно, что в Орле по некоторым адресам отключат горячую воду на две недели.

ИА «Орелград»

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