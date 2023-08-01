В Орле снова отключили воду и электричество

Об этом сообщили в мэрии.
На этот раз радости цивилизации вернутся в дома орловцев оперативно – до конца этих суток. Отключения воды связаны с тем, что АО «Орелгортеплоэнерго» проводит на котельных плановые работы.
Холодная вода отключена до 17:00 по следующим адресам:
- Грузовая, 119, 121, 123,
- Привокзальная, 28, 28-Б.
Холодной и горячей воды не будет до 23 часов в домах:
- Левый берег Оки, 57,
- переулок Рыночный, 5,
- Гостиная, 3,
- Черкасская, 2,
- Машиностроительная, 1, 3, 4, 5, 6.
Перебои с электричеством обусловлены тем, что АО «Орелоблэнерго» занимается техобслуживанием нескольких подстанций. До 12 часов останутся обесточенными дома по Пожарной, №72 и №78, до 14 часов – по Наугорскому шоссе, 29.
Ранее стало известно, что в Орле по некоторым адресам отключат горячую воду на две недели.
ИА «Орелград»