В Орле снова отключили воду и электричество

Об этом сообщили в мэрии.

На этот раз радости цивилизации вернутся в дома орловцев оперативно – до конца этих суток. Отключения воды связаны с тем, что АО «Орелгортеплоэнерго» проводит на котельных плановые работы.

Холодная вода отключена до 17:00 по следующим адресам:

Грузовая, 119, 121, 123,

Привокзальная, 28, 28-Б.

Холодной и горячей воды не будет до 23 часов в домах:

Левый берег Оки, 57,

переулок Рыночный, 5,

Гостиная, 3,

Черкасская, 2,

Машиностроительная, 1, 3, 4, 5, 6.

Перебои с электричеством обусловлены тем, что АО «Орелоблэнерго» занимается техобслуживанием нескольких подстанций. До 12 часов останутся обесточенными дома по Пожарной, №72 и №78, до 14 часов – по Наугорскому шоссе, 29.

Ранее стало известно, что в Орле по некоторым адресам отключат горячую воду на две недели.

ИА «Орелград»