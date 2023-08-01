В «Вятском Посаде» снимут выпуск программы «Играй, гармонь»

1.8.2023 | 18:20 Культура, Новости

Это произойдёт 6 августа.

Об этом сообщили в православном духовном центре. На следующий день после Дня города в «Вятском Посаде» пройдёт большой праздник, посвящённый русскому народному инструменту.

Центральным событием станет концерт Анастасии и Захара Заволокиных, в котором примут участие и другие знаменитые гармонисты России. Он начнётся в полдень и продлится до 17 часов. Лучшие моменты выступлений покажут в одном из будущих выпусков знаменитой программы.

Также ярким событием станет богослужение в местном храме Сретения Господня. В нём примет участие схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла, почётный житель Орловской области.

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ИА «Орелград»

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