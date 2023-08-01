Обвиняемому в гибели строителя могут дать до пяти лет

Орловская прокуратура утвердила заключение по делу.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на скамье подсудимых окажется специалист по организации строительства коммерческой организации. Ему вменяется вторая часть 216-й статьи Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Дело уже направлено в Заводской районный суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

Случай, который привёл к гибели человека, произошёл в январе 2020-го года в Рижском переулке при строительстве нового многоквартирного дома. Работник сорвался с 14-го этажа и погиб от травм.

По версии обвинения, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения (что и стало одной из причин трагедии). Однако обвиняемый, являясь ответственным лицом и находясь непосредственно на стройплощадке, допустил его к работе в опасных условиях. Другой причиной ЧП стало то, что по периметру этажа не были установлены защитные ограждения.

Максимальное наказание за такое преступление может составить пять лет лишения свободы (с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет).

ИА «Орелград»