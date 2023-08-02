«Авангард-Агро-Орел» оштрафовали на 200 тысяч

2.8.2023 | 10:49 Закон и порядок, Новости

Доверенные компании сельхозземли заросли сорняками и покрылись мусором.

Нарушения выявило региональное Управление Россельхознадзора. Ранее в ведомство поступили соответствующие обращения граждан.

Четыре проблемных участка находятся в Ливенском районе в селе Кунач. Их общая площадь – 171 тысяча 312 квадратных метров. Земли сельскохозяйственного назначения арендует ООО «Авангард-Агро-Орел».

Обследование выявило, что территория заросла сорной травянистой и кустарниковой растительностью. Кроме того, здесь находилась несанкционированная свалка площадью 385 квадратных метров. На ней складировались ТБО, строительные и древесные отходы.

В итоге компанию-правообладателя оштрафовали на целых 200 тысяч рублей. Также юрлицу выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

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