Ливенских чиновников поддержат рублем при отправке в зону СВО

Новая мера социальной поддержки введена решением местных депутатов.

Ливенский районный Совет народных депутатов принял решение о введении новой меры государственной социальной поддержки. Речь идет о единовременной денежной выплате муниципальным служащим, которые заключат контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Также местные парламентарии утвердили размер выплаты и порядок ее предоставления.

Напомним, что ранее подобный документ появился для чиновников областного уровня. В Ливенском районе, за счет казны которого и будет оказываться новая мера соцподдержки, размер единовременной денежной выплаты будет равен шестимесячному денежному содержанию муниципального служащего по занимаемой им должности. Контролировать исполнение данного решения, то есть правильность, своевременность и полноту выплат, будет постоянная депутатская комиссия по экономической политике, бюджету, налогам, муниципальной собственности и землепользованию.

Согласно утвержденному порядку, основанием для предоставления единовременной денежной выплаты является распоряжение либо администрации Ливенского района, либо приказ ее отраслевого функционального органа (в зависимости от того, где именно трудился муниципальный служащий на момент подписания им контракта для участия в СВО). Кстати, увольнять таких служащих не будут, но на время их отсутствия будет приостанавливаться действие их трудовых договоров. Также документом установлено, что администрация Ливенского района или ее отраслевые органы обязаны выдавать муниципальному служащему единовременную денежную выплату не позднее дня приостановления действия трудового договора.

ИА «Орелград»