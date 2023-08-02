Мэрия решила сдать в аренду трамвайную остановку

Власти города огласили список муниципального имущества для аренды.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении 30 августа 2023 года аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов. Торги пройдут в малом зале администрации областного центра. Всего на них выставлено 17 лотов, в том числе остановочный павильон площадью 25,6 квадратных метров.

Речь идет о трамвайной остановке «Завод Медведева» — сквер «Юность», с долей земельного участка площадью 32 квадратных метра. Сдать в аренду власти хотят ее сроком на 3 года. В конкурсной документации лот позиционируется как объект дорожного сервиса. Начальная цена установлена в размере 216,53 тысячи рублей. Краткая характеристика муниципального имущества такова: длина 12 130 см, ширина 3 400 см, в том числе отапливаемое помещение длиной 7 450 см, шириной 3 400 см.

В отапливаемом помещении находится полностью оборудованный санузел, на входе в него имеется оборудование для доступа при оплате наличными платежными средствами (монеты) в рабочем состоянии. Внутри помещения находится щиток распределения, водонагреватель, железная мойка и две электрические батареи отопления. Рольставни на окнах и двери функционируют. Павильон оборудован тремя уличными камерами (две спереди и одна сзади) и двумя камерами внутри помещения.

Подсветка остановки присутствует в виде вывески «КофЕда», обозначения туалета, вывески с названием остановки и трех ламп над скамейкой в неотапливаемой части помещения. В неотапливаемой части остановочного павильона находится деревянная скамейка длиной 4100 см, над которой оборудован навес.

Электронное табло (бегущая строка антивандального уличного исполнения) отсутствует. Уличная антивандальная, всепогодная информационная конструкция отсутствует. USB-разъемы отсутствуют. Посадочная площадка выложена плиткой. Счетчик потребляемой электроэнергии находится на столбе, принадлежит ресурсоснабжающей организации. Счетчик воды находится в туалете. Павильон оборудован тревожными кнопками в количестве 2 штук. В потолке под обшивкой встроен кондиционер, над входной дверью размещена тепловая завеса.

ИА «Орелград»