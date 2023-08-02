Орловец ответил за пистолет-самоделку

Мужчина получил сначала уголовное дело, а затем и приговор суда.

Верховский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, уголовное дело было заведено на него за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и огнестрельного оружия. То есть его действия были квалифицированы по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что в 2022 году знакомый передал подсудимому самодельный пистолет и 11 патронов к нему.

В дальнейшем мужчина незаконно хранил оружие и боеприпасы у себя в хозяйственном помещении, где уже в этом году они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В результате мужчина получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. К слову, неприятностей верховец вполне мог избежать. Напомним, что в Орловской области уже много лет действует механизм добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с выплатой денежного вознаграждения.

По данным регионального Управления Росгвардии, в области достаточно часто регистрируются случаи добровольной сдачи оружия. Например, на прошлой неделе этим отметились сразу две пенсионерки. В первом случае в Малоархангельске в отделение лицензионно-разрешительной работы с заявлением о сдаче незарегистрированной единицы оружия обратилась местная жительница 1949 года рождения. Пожилая женщина пояснила, что ее муж был охотником, а после его смерти ружье пролежало несколько лет в гараже.

«О том, что на территории домовладения спрятан источник повышенной опасности, заявительница не знала, — уточнили в Росгвардии. — Бесхозная единица оружия была обнаружена во время уборки случайно». Пенсионерка получит вознаграждение в размере 8000 тысяч рублей. Во втором случае жительница Колпны 1955 года рождения также нашла охотничье ружье во время разбора личных вещей своего покойного супруга. О находке она сообщила в местное отделение лицензионно-разрешительной работы, ей также положено вознаграждение в размере 8000 рублей.

Силовики напоминают, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. Но в случае добровольного обращения в правоохранительные органы граждане освобождаются от привлечения к административной и уголовной ответственности. В текущем году орловцы передали в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже 26 единиц оружия и 150 патронов.

ИА «Орелград»