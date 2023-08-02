В Орле «Бригада Катукова» приступила к тренировкам

Об этом стало известно из соцсетей.

Как сообщается в официальной группе Орловской народной дружины «Вконтакте», всех, кто записался в формирование, разделили на три отделения. «С этого момента обычные граждане стали курсантами», — отметили в «Бригаде Катукова». На фотографиях, опубликованных в группе, видно, что среди курсантов есть не только мужчины, но и женщины.

Первое штатное занятие началось с основ культуры обращения с оружием. Участники изучили тактические и технические характеристики автомата, а также ознакомились с особенностями боевой экипировки.

Занятие проводили инструкторы Учебно-военного центра «Рокот». Орловцы попробовали свои силы в сборке и разборке автомата, а также в снаряжении магазина.

Орловская народная дружина «Бригада Катукова» создана 19 июля по решению губернатора Андрея Клычкова. Орловщина стала первым регионом РФ (из не имеющих границы с Украиной), где появилось такое формирование.

ИА «Орелград»