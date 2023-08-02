В Орле из мастерской украли часы и обувь

Преступление раскрыто.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, от нападения преступников пострадал индивидуальный предприниматель. Бизнесмен занимался ремонтом часов и обуви.
Вернувшись в мастерскую, он обнаружил там следы пребывания постороннего человека. Несколько пар кроссовок и несколько часов исчезли. После этого орловец обратился в полицию.
Оперативники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Орлу вышли на след подозреваемого – 39-летнего жителя областного центра. У него изъяли часть похищенного.
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье УК «кража» (по второй части). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИА «Орелград»