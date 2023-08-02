В Орле из мастерской украли часы и обувь

2.8.2023 | 15:56 Новости, Происшествия

Преступление раскрыто.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, от нападения преступников пострадал индивидуальный предприниматель. Бизнесмен занимался ремонтом часов и обуви.

Вернувшись в мастерскую, он обнаружил там следы пребывания постороннего человека. Несколько пар кроссовок и несколько часов исчезли. После этого орловец обратился в полицию.

Оперативники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Орлу вышли на след подозреваемого – 39-летнего жителя областного центра. У него изъяли часть похищенного.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье УК «кража» (по второй части). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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