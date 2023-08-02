В Орле на День города будет дежурить «Бригада Катукова»

2.8.2023 | 15:46 Новости, Общество, СВО

Новое формирование привлекут к охране порядка.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба Орловской области, где обсуждалась подготовка к предстоящему празднику. Напомним, в этом году со дня освобождения Орла и области от фашистских захватчиков исполняется ровно 80 лет.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в этом году к охране порядка и закона впервые привлекут курсантов народной дружины «Бригада Катукова». Фактически, это отряд территориальной обороны, созданный на Орловщине две недели назад.

Также, как обычно, следить за ситуацией на улицах будут сотрудники Управлений МВД и ГИБДД России по Орловской области.

В рамках праздника в Орле запланировано 64 мероприятия. Сообщается, что доступ автомобильного транспорта на массовые мероприятия будет запрещён. Также в местах массового пребывания людей нельзя будет ездить на самокатах и велосипедах.

ИА «Орелград»

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