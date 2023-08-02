В Свердловский район Орловщины назначен новый прокурор

2.8.2023 | 10:59 Закон и порядок, Новости

Должность занял Максим Михайлов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу и руководителям поднадзорных органов.

Михайлов родился в 1985-м году.  Получил высшее юридическое образование. Стаж его службы в органах прокуратуры составляет 13 лет.

В Орловской области Михайлов работает с 2014-го года. Занимал должности заместителя прокурора Новосильского района, заместителя прокурора Северного района и заместителя прокурора Заводского района Орла. Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей.

«За период службы Максим Михайлов зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем», — отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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