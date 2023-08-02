В Свердловский район Орловщины назначен новый прокурор

Должность занял Максим Михайлов.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу и руководителям поднадзорных органов.

Михайлов родился в 1985-м году. Получил высшее юридическое образование. Стаж его службы в органах прокуратуры составляет 13 лет.

В Орловской области Михайлов работает с 2014-го года. Занимал должности заместителя прокурора Новосильского района, заместителя прокурора Северного района и заместителя прокурора Заводского района Орла. Неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей.

«За период службы Максим Михайлов зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем», — отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»