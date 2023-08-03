Главный парк Орла отремонтируют за 9 миллионов рублей

Тендер могут получить только представители малого или среднего бизнеса.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Орла объявило аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная максимальная цена контракта составляет при этом 9,724 миллиона рублей. Деньги будут выделены из казны областной столицы. Победитель тендера получит право на комплексное благоустройство территории городского парка и прилегающей территории.

В частности, техническим заданием предусмотрено благоустройство пешеходных дорожек №№ 1-4, пешеходных дорожек №№ 7 и 8, площадки № 1 и прилегающее озеленение. Работы будут проводиться на основании постановления администрации города Орла № 2769 от 5 июня 2023 года. Финансирование обеспечивается по линии муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». Цель работы: повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха». Кстати, ведомость работ предусматривает демонтаж деревьев мягких пород с корня с диаметром стволов более 32 сантиметров и последующую корчевку пней, оставшихся после сноса деревьев.

Напомним, парк расположен в историческом центре Орла, вдоль улицы Максима Горького на высоком и обрывистом левом берегу Оки. Из него открывается панорама на весь город. Площадь парка составляет 14,5 гектара. Изначально он был меньше, но с годами постепенно увеличивался в размерах и сейчас практически слился с городом. Две его стороны открыты. Только со стороны улицы Максима Горького и улицы Коммуны парк обнесен металлической оградой. Сразу за входом открывается вид на большой каскадный фонтан.

Согласно конкурсной документации, работы подрядчик может начинать с момента заключения договора, а завершить их он должен до 30 ноября 2023 года. Кстати, подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их заказчику. В течение трех дней со дня приемки результата работ заказчиком подрядчик выдать паспорт на гарантийный срок продолжительностью: на результат работ — четыре года; на малые архитектурные формы – четыре года; на капитальные строения и сооружения – пять лет.

ИА «Орелград»