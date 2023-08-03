Из-за ремонта Комсомольской орловцы лишились остановки

По некоторым данным, это уже привело к печальным последствиям.

Речь идёт об остановке общественного транспорта «Сквер героев-десантников» (у перекрёстка Комсомольской улицы и Кромского шоссе). Проблему подняли в социальных сетях во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

«Неделю стоим на трамвайных путях, чтобы сесть в маршрутку. Остановку сломали в прошлую среду. Неделя прошла — там появился только разбитый поддон», — обратилась к чиновникам одна из жительниц города.

Также она рассказала об инциденте, связанном с этим неудобством: «В прошлую пятницу был сильный ливень, грязь, щебёнка… Пожилая женщина упала, разбила руки и ноги».

Ей ответил мэр Орла Юрий Парахин: «Попрошу подрядчика, чтобы сделал временные пандусы. Надо отметить, что работают быстро, качественно, поэтому трудности временные… Мне очень жаль, что так произошло. Передам подрядчику. Павильоны под замену там».

Отметим, что масштабный ремонт улицы Комсомольской (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе) выполняет ООО «Монолитстрой». Работы должны завершиться к 31-му августа.

ИА «Орелград»