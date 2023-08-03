Медицинское облучение граждан оценили в Орле

Жители региона получают повышенную дозу облучения из-за внедрения нового оборудования.

В Орловской области в последние годы проводится активная работа по модернизации парка рентгенодиагностических и флюорографических аппаратов. Одновременно продолжается и работа по контролю и учету индивидуальных доз облучения населения в рамках «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» (ЕСКИД). Сведения о работе этой системы обнародовали областные власти.

Согласно их докладу, средняя индивидуальная доза на одну медицинскую процедуру в 2021 году составила 0,52 мЗв/процедуру, в 2020 году – 0,29 м3в/процедуру. Средняя индивидуальная доза за счет медицинских исследований на одного жителя Орловской области в 2021 году составила 0,859 мЗв/человека, в 2020 году – 0,443 мЗв/человека. Превышения основных дозовых пределов в текущем году на территории региона не отмечено. Однако вклад в полную коллективную дозу облучения населения Орловской области за счет медицинских процедур растет – например, он увеличился с 20,3 процента в 2020 году до 32,66 процента в 2021 году.

«В структуре медицинского облучения наибольший вклад в коллективную дозу облучения пациентов в 2021 году внесла компьютерная томография – 64,83 процента (2020 год – 30,99 процента), — говорится в документе. — Радионуклидные исследования – 17,53 процента (2020 год – 30,33 процента), рентгенографические исследования – 11,71 процента (2020 год – 19,88 процента)».

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации был сделан вывод о том, что радиационная обстановка на территории Орловской области остается удовлетворительной. Не зарегистрированы случаи превышения годовой эффективной дозы персонала организаций, использующих техногенные НИИ, случаи радиационных происшествий и аварий. Средние годовые эффективные дозы населения, обусловленные радиоактивным загрязнением вследствие аварии на ЧАЭС, не превышают установленный законом уровень средней годовой дозы облучения населения 5 мЗв. А основным источником облучения орловцев признаны природные источники ионизирующего излучения. На территории Орловской области их вклад в суммарную дозу облучения населения по итогам проведенного анализа составил 66,74 процента.

ИА «Орелград»