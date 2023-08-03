Орловец украл у любимой норковую шубу, чтобы сделать ей подарок

Такой версии придерживался в суде обвиненный в краже горожанин.

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Орла и рассмотренному в первой инстанции судом Железнодорожного района. Мужчина, ранее уже имевший судимости, получил обвинение в краже чужого имущества и грабеже. В первом случае он в июне 2022 года обворовал свою сожительницу, в квартире которой, собственно, и проживал. Около 14 часов дня, когда любимой не было дома, он похитил ее норковую шубу стоимостью примерно 60 тысяч рублей. Затем кавалер сбежал из дома вместе с шубой.

Второе преступление он совершил месяц спустя. Около 16 часов дня мужчина на улице напал на ранее незнакомую ему женщину. Его внимание привлекли массивная золотая цепочка и дамская сумочка. Позднее следователям подсудимый заявил, что решил, будто женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он напал на нее, ударил по лицу, затем повалил на землю, сорвал с ее шеи цепочку с крестиком, общей стоимостью более 40 тысяч рублей. Также он похитил сумочку, внутри которой находился кошелек с наличностью – около 26 тысяч рублей.

Подсудимый в ходе следствия объяснил свои поступки. В частности, он завил, что хотел сделать своей любимой подарок, но денег у него не было. Поэтому он решил «заложить ее шубу, а получилось так, как будто украл». Впоследствии он якобы хотел вернуть шубу обратно, но уже не было возможности ее выкупить. Однако любимая следствию рассказала, что подозрение в краже сразу пало на бывшего уголовника, так как ключа от квартиры больше ни у кого не было, а следов взлома или незаконного проникновения в квартиру не нашлось.

Более того, женщина уже после кражи сумела заглянуть в телефон кавалера и проверила историю поиска в браузере. Она выяснила, что молодой человек искал информацию о том, где можно сдать шубу в ломбард. После этого она попросила вернуть ей шубу, но получила отказ и вызвала полицию. Правоохранителям преступник признался, что продал шубу цыганам. По совокупности преступлений с учетом криминального прошлого злоумышленник получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За потерпевшей суд признал право на удовлетворение ее гражданского иска к осужденному о взыскании ущерба и морального вреда, причиненного кражей шубы.

ИА «Орелград»