Орловец утонул в пруду Канатка

3.8.2023 | 10:36 Новости, Происшествия

Погибшему был 31 год.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, в службу спасения позвонили накануне в 17:30. Очевидцы сообщили, что, по предварительным данным, в посёлке городского типа Глазуновка в местном пруду Канатка утонул мужчина.

На место выехали сотрудники Управления. Информация подтвердилась. Тело извлекли из воды примерно в 19 часов.

Погибшим оказался 31-летний мужчина (1992 года рождения). Сейчас точные обстоятельства его гибели устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что совсем недавно похожий случай произошёл во Мценске. Всего за последние сутки подразделения МЧС выезжали на вызовы 19 раз, в том числе три раза на сигналы о возможных пожарах.

ИА «Орелград»

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