Орловский юрист, желавший воевать за Украину, останется под стражей

3.8.2023 | 14:19 Закон и порядок, Новости, СВО

Областной суд не смягчил первоначальное решение.

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Ранее Советский районный суд заключил Рамила Азиз оглы Дамирова под стражу на два месяца, на время предварительного следствия. Подозреваемый попытался обжаловать меру пресечения. Однако вышестоящая инстанция отказала в «послаблении».

В вердикте Областного суда указывается, что преступление, в котором подозревается орловец, относится к умышленным особо тяжким, направленным против общественной безопасности и общественного порядка. Кроме того, подчёркивается, что «Дамиров, не имеющий прочных социальных связей, может скрыться от органов следствия и суда, иным способом воспрепятствовать производству».

Дамиров, работавший юристом и оценщиком в Орле, был задержан сотрудниками ФСБ 28 июля. Предварительно сообщалось, что он по своей инициативе установил связь с украинским военизированным объединением, которое в России признано террористической организацией. Мужчина выразил намерение переехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

ИА «Орелград»

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