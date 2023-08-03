Орловский юрист, желавший воевать за Украину, останется под стражей

Областной суд не смягчил первоначальное решение.

Ранее Советский районный суд заключил Рамила Азиз оглы Дамирова под стражу на два месяца, на время предварительного следствия. Подозреваемый попытался обжаловать меру пресечения. Однако вышестоящая инстанция отказала в «послаблении».

В вердикте Областного суда указывается, что преступление, в котором подозревается орловец, относится к умышленным особо тяжким, направленным против общественной безопасности и общественного порядка. Кроме того, подчёркивается, что «Дамиров, не имеющий прочных социальных связей, может скрыться от органов следствия и суда, иным способом воспрепятствовать производству».

Дамиров, работавший юристом и оценщиком в Орле, был задержан сотрудниками ФСБ 28 июля. Предварительно сообщалось, что он по своей инициативе установил связь с украинским военизированным объединением, которое в России признано террористической организацией. Мужчина выразил намерение переехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

ИА «Орелград»