В Орле после Дня города отключат горячую воду

3.8.2023 | 16:30 ЖКХ, Новости

Её не будет с 8 по 21 августа.

Фото: филиал
АО «Квадра» — «Орловская генерация»

Об этом сообщили в филиале АО «Квадра». Отключение является плановым и связано с ежегодными испытаниями магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. Они проводятся для проверки качества выполненных ранее ремонтов и реконструкций трубопроводов.

Воды не будет в домах, которые получают услугу от ТЭЦ – это практически все здания «с удобствами» в Советском, Железнодорожном и Северном районах, а также часть Заводского. Точный список домов, которые останутся без горячей воды на данный период, можно посмотреть здесь.

Также в «Квадре» просят оперативно сообщать об утечках. Контактный телефон диспетчерской – 55-29-74.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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