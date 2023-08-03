В Орле после Дня города отключат горячую воду

Её не будет с 8 по 21 августа.

Об этом сообщили в филиале АО «Квадра». Отключение является плановым и связано с ежегодными испытаниями магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. Они проводятся для проверки качества выполненных ранее ремонтов и реконструкций трубопроводов.

Воды не будет в домах, которые получают услугу от ТЭЦ – это практически все здания «с удобствами» в Советском, Железнодорожном и Северном районах, а также часть Заводского. Точный список домов, которые останутся без горячей воды на данный период, можно посмотреть здесь.

Также в «Квадре» просят оперативно сообщать об утечках. Контактный телефон диспетчерской – 55-29-74.

ИА «Орелград»