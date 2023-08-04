12-летний мальчик попал в ДТП под Орлом

4.8.2023 | 17:12 Новости, Происшествия

Ребёнок не справился с питбайком.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла в Свердловском районе у деревни Марьевка накануне в 11 часов 30 минут. Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, несовершеннолетний водитель (2011-го года рождения) управлял питбайком KAYO.

Ребёнок ехал по грунтовой дороге, идущей от трассы «Змиёвка — Красная Рыбница». В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». За его рулём сидел 61-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель питбайка получил телесные повреждения, отпущен», — пояснили в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в райцентре Долгое взрослого водителя питбайка пришлось госпитализировать после столкновения с опорой ЛЭП.

ИА «Орелград»

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