Дело о нашумевшем убийстве в Дмитровске направлено в суд

Орловец признал вину в убийстве жены.

Преступление произошло 20-го января текущего года. 32-летний мужчина убил свою беременную 27-летнюю супругу. Свадьба состоялась всего лишь месяцем ранее. Оба молодожёна работали в Дмитровской школе искусств.

«Мужчина нанёс женщине не менее 25 ударов ножом в шею, грудную клетку и в область расположения других жизненно важных органов», — рассказали в прокуратуре Орловской области.

Делом занимался Следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Орловской области, обвиняемый полностью признал вину в преступлении и раскаялся в нём. В настоящий момент дело направлено в суд.

Расследование оказалось не самым простым. «Осуществлён значительный объём следственных и процессуальных действий, назначено и проведено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе стационарная судебно-психиатрическая», — отметили в СК.

ИА «Орелград»