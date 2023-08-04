Ливны недосчитались доходов от штрафов

Аудиторы назвали источники доходов, которые не принесли желаемого результата.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года. Исполнение по доходам составило 758,794 миллиона рублей, по расходам – 736,809 миллиона. Свое заключение на документ дала Контрольно-счетная палата города Ливны. Она детально проанализировала доходную часть и назвала те источники собственных доходов, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали отрицательную динамику.

Так, по сравнению с первым полугодием 2022 года отмечается снижение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 62,2 процента (обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы плательщиков), по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложении, — на 22,6 процента (обусловлено уменьшением количества ИП, применяющих вышеуказанную систему налогообложения, а также переносом сроков платежей в связи с переходом в текущем году на систему единого налогового платежа).

На 52,8 процента сократились сборы по налогу на имущество физических лиц. Чиновники объясняют это тем, что в первой половине текущего года администратором доходов осуществлялся возврат ранее сложившейся переплаты, кроме того снижаются суммы уплаты недоимки. Земельный налог показал снижение сборов на 6,1 процента. Штрафы, санкции и возмещение ущерба в этом году принесли в казну 506,8 тысячи рублей, что на 123,8 тысячи, или на 19,6 процента меньше, чем годом ранее. Данный факт обусловлен снижением поступлений штрафов, администрируемых управлением по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

Почти на 15 процентов снизились и поступления от уплаты госпошлин. В этом году они составили 3,848 миллиона рублей, что на 659,6 тысячи рублей меньше, чем год назад. В Ливнах это объясняют снижением количества обращений в суды общей юрисдикции и к мировым судьям. Доходы от перечисления в казну части прибыли МУПов снизились на 10,9 процента и составили всего 1,172 миллиона рублей. Более чем на 4 процента упали доходы от сдачи в аренду имущества, которые пополнили бюджет на 1,193 миллиона рублей. Кстати, связаны это с расторжением договоров аренды на установку банкоматов по двум улицам.

ИА «Орелград»