Московская компания «довела до ручки» орловские сельхозземли

4.8.2023 | 15:11 Закон и порядок, Новости

Сорняками зарос участок в 45,8 гектара.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Нарушения выявило региональное Управление Россельхознадзора. Специалисты провели внеплановую проверку.

Выяснилось, что участок земли сельскохозяйственного назначения, расположенный под Мценском (в Аникановском сельском поселении), зарастает сорняками. Кроме того, на сельхозземлях горел сухостой. Общая площадь участка составляла 45,8 гектара.

Земля принадлежала ООО «Земельная компания Черкизово», зарегистрированному в Москве. Причём компания являлась не арендатором, а собственником. Причиной нарушения стало отсутствие необходимых агротехнических и агрохимических мероприятий.

Правда, собственник «пошёл навстречу» государству, добровольно и оперативно устранив выявленные проблемы. В связи с этим компания «отделалась» административным предупреждением.

ИА «Орелград»

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