Облсуд поручил организовать водоотведение в пригороде Орла

Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Речь идёт о деревне Конёвка, которая находится у границы Северного района областного центра. Прокуратура Орловского района установила, что в населённом пункте отсутствует надлежащее водоотведение.

Между тем, для проведения таких работ разработаны проект и смета. Однако органы местного самоуправления уже долгое время не пускают эти документы в дело.

Прокурор обратился в Орловский районный суд с требованием обязать местную администрацию выполнить нормы законодательства. Иск удовлетворили. Однако ответчик попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Однако судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда оставила данный вердикт без изменений. К настоящему моменту судебное решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе Орловской области поставщикам продуктов задолжали четверть миллиона.

ИА «Орелград»