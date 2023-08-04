Облсуд поручил организовать водоотведение в пригороде Орла

4.8.2023 | 13:51 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о деревне Конёвка, которая находится у границы Северного района областного центра. Прокуратура Орловского района установила, что в населённом пункте отсутствует надлежащее водоотведение.

Между тем, для проведения таких работ разработаны проект и смета. Однако органы местного самоуправления уже долгое время не пускают эти документы в дело.

Прокурор обратился в Орловский районный суд с требованием обязать местную администрацию выполнить нормы законодательства. Иск удовлетворили. Однако ответчик попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Однако судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда оставила данный вердикт без изменений. К настоящему моменту судебное решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе Орловской области поставщикам продуктов задолжали четверть миллиона.

ИА «Орелград»

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