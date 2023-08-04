Орловцам посоветовали пользоваться личными кабинетами

О преимуществах использования личных кабинетов рассказали налоговики.

Управление ФНС России по Орловской области посредством вебинара рассказало жителям региона о преимуществах использования личных кабинетов налогоплательщика. В частности, акцент был сделан на получении информации о Едином налоговом счете (ЕНС). В ведомстве подчеркнули, что орловцы и без того знают об этом удобном ведомственном сервисе. Так, по состоянию на 1 августа 2023 года личными кабинетами пользуются более 314 тысяч простых орловцев, то есть физических лиц, около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей и 6,6 тысячи организаций.

«Информация о состоянии ЕНС (положительное или отрицательное сальдо), а также о предстоящих и рекомендуемых платежах размещена на главной странице личных кабинетов налогоплательщика индивидуального предпринимателя и юридического лица, — рассказали в Управлении ФНС России по Орловской области. — С помощью личных кабинетов физические лица и бизнесмены могут пополнить Единый налоговый счет онлайн. Стоит отметить, что с помощью данного сервиса налогоплательщик имеет возможность пополнить не только свой счет, но и счет иного лица».

Имеются и другие полезные общества. Например, налоговики советуют обратить внимание на вкладку «Все обязательства». Воспользовавшись ей, можно просмотреть сведения о состоянии Единого налогового счета, станут доступны данные о сальдо расчетов и сведения о ближайших платежах. При желании можно запросить детализацию. Имеется и полезная вкладка «История ЕНС». В ней отображается хронология изменения суммы по счету. По каждой записи доступен состав операций, которые влияют на сальдо по выбранной дате.

Налоговики также говорят, что в личных кабинетах можно получить актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налогах, наличии переплат или задолженности по налогам перед бюджетом. При помощи данного сервиса любой налогоплательщик, будь он простым гражданином, ИП или юрлицом, может контролировать состояние своих расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, погашать задолженность и платить налоги через банки, с которыми сотрудничает налоговая служба, и многое другое, не говоря уже о том, что общаться с налоговиками можно без личного визита в налоговый орган.

ИА «Орелград»