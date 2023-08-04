Орловцу дали срок и освободили в зале суда

Вступило в силу решение по уголовному делу о «пьяной» краже мобильника.

В Орле обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный еще в конце мая в отношении местного жителя. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Однако в феврале 2023 года этот же мужчина схлопотал от Северного суда города Орла приговор по другому делу. Поэтому новый суд пересчитал назначенное за кражу наказание в виде обязательных работ из расчета 8 часов обязательных работ за 1 день лишения свободы. По совокупности мужчина получил 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Но далее суд зачел ему в срок лишения свободы время его содержания под стражей — из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. Были произведены необходимые математические подсчеты, на основании которых суд постановил считать наказание отбытым. Мера пресечения в виде заключения под стражей была тут же отменена, осужденного освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Всему этому предшествовали довольно бурные события, из-за которых молодой человек и оказался на скамье подсудимых. Было установлено, что за неделю до Нового 2023 года он почти до восьми часов утра сидел в пивбаре, где познакомился с ранее незнакомым ему посетителем. Утром собутыльники вызвали такси и вместе уселись в машину, намереваясь «продолжить банкет», так как пивбар закрывался. В пути подсудимый попросил у своего нового знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить жене.

Когда он звонил, такси доставило приятелей к ТМК «Гринн», где они собирались посетить одно из заведений. Пока приятель расплачивался с таксистом за поездку, подсудимый вышел из машины и… исчез вместе с чужим мобильником. Обворованный собутыльник обратился за помощью в полицию. Подсудимый позже объяснял следователям, что якобы ничего не помнит. Мол, внезапно очнулся на улице, сел в маршрутку и отправился домой. А то, что в руках у него оказался чужой мобильник, его совершенно не смутило.

ИА «Орелград»