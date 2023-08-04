Орловщина представит на ВДНХ «настолку» про крепостных крестьян

4.8.2023 | 12:38 История, Новости, Общество

Игру разработала Креативная группа «Наша кириллица».

Фото: orel-region.ru

Настольную игру презентуют в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия». Она откроется 4 ноября текущего года. Своя экспозиция будет и у Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, полное название игры — «Крестьянские бега: за вольной грамотой по орловским конубрям». Согласно сюжету, шестеро крестьян, выполняя задание своего барина, путешествуют по населённым пунктам региона, входящим в «Бирюзовое кольцо Орловщины».

Участники игры собирают диковинки-сувениры, преодолевают препятствия и добывают вознаграждения. Судя по названию игры, главным вознаграждением должна стать вольная грамота – то есть документ, освобождающий от крепостной зависимости.

«Игра делалась, в том числе, и для сохранения социальной и культурной памяти», — пояснили в пресс-службе губернатора, сославшись на кандидата исторических наук Дмитрия Коренева, выступавшего на проекте консультантом.

Фото: orel-region.ru
Фото: orel-region.ru

ИА «Орелград»

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