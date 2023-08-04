Под Орлом выдали «просроченную» зарплату

Инспекция труда помогла работникам «Ливныстроя» получить заработок.

Государственная инспекция труда в Орловской области восстановила права работников ООО «Ливныстрой». Как пояснили в этом ведомстве, ранее поступило коллективное обращение работников указанного предприятия. Они пожаловались в инспекцию на задержку заработной платы. Предприятие осуществляет деятельность в области разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Коллективный сигнал был принят, ведомство довольно быстро разобралось в непростой ситуации.

«В ходе проверки достоверности информации было установлено на 21 июля 2023 года наличие задолженности по заработной плате на сумму 2,874 миллиона рублей перед 102 работниками за вторую половину июня, — сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области. — В настоящее время данная задолженность погашена в полном объеме».

Напомним, что уже примерно два года в Орловской области официальная статистика не регистрирует задолженности по зарплате просто потому, что ни один работодатель, подлежащий статистическому наблюдению, таких данных в соответствующий орган не предоставляет. Говорил об этом на недавнем заседании коллегии и прокурор региона Алексей Тимошин. «Прокурор области отметил, что в настоящее время по сведениям Орелстата в регионе отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, однако прокуроры должны продолжить ежедневный мониторинг с целью выявления скрытой задолженности», — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона.

На том же заседании прозвучала информация о том, что в ходе прокурорских проверок соблюдения трудового законодательства было выявлено 1145 нарушений. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 345 должностных лиц. В целом в текущем году по мерам прокуратуры более чем 200 работникам была выплачена задолженность по заработной плате на сумму свыше 8,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»