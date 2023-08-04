Районы Орла и Минска побратались

Это первое подобное соглашение в истории двух стран.

Документ о всестороннем сотрудничестве подписали глава Советского района Орла Мераб Дохнадзе и замглавы Октябрьского района Минска Кирилл Гришин. Ранее побратимами областного центра Орловщины стали белорусские города Жодино и Кричев. Однако соглашение о сотрудничестве именно между районами городов подписано в истории отношений России и Белоруссии впервые.

«Сегодня мы в очередной раз показываем, что мы — братские народы и что нет тех задач, которые мы не могли бы решить, объединившись. Уверен, что это соглашение послужит примером для других городских районов Российской Федерации и Республики Беларусь» — подчеркнул Дохнадзе.

По последним данным, в Октябрьском районе Минска проживают около 170,5 тысяч человек. На его территории находится три станции метро, а также многочисленные промышленные и социальные объекты. Район является крупным транспортным узлом – здесь располагается автовокзал, железнодорожный вокзал и аэропорт.

ИА «Орелград»