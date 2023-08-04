Регламент доступа к редким книгам разработали в Орле

Смена регламента потребовалась в связи с появлением департамента культуры.

Департамент культуры Орловской области разработал типовой административный регламент «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». Подобный документ действовал и раньше. Однако о морально устарел, в том числе и потому, что в нем фигурировало областное управление культуры, которое в этом году было преобразовано в департамент.

Регламент представляет собой своего рода детальную инструкцию по предоставлению вышеуказанной государственной услуги. Документ предназначен для учреждений, подведомственных департаменту культуры. Областные чиновники рекомендуют руководителям Областной научной универсальной публичной библиотеки им. Бунина, Орловской детской библиотеке им. Пришвина» и Специальной библиотеки для слепых им. Абашкина утвердить собственные ведомственные регламенты предоставления доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг.

Указанная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам. Информацию по вопросам ее предоставления заявитель может получить на сайте учреждения, по телефону, в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области − публичный информационный центр» или на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Основными требованиями при предоставлении информации, согласно регламенту, являются: актуальность, своевременность, четкость и доступность в изложении информации, ее полнота и соответствие требованиям законодательства.

При ответах на телефонные звонки должностные лица департамента культуры обязаны подробно и в вежливой, корректной форме информировать заявителей по интересующим их вопросам. Обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. В помещениях библиотек должны присутствовать необходимые информационные стенды. «Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиванием», — говорится в документе.

Положительным результатом предоставления государственной услуги является получение заявителем доступа к изданиям, переведенным в электронный вид или хранящимся в учреждении, в том числе к фонду редких книг. В противном случае заявитель может получить ответ об отсутствии в системе запрашиваемой информации. Отметим, что издания, переведенные в электронный вид, предоставляются заявителю в виде электронных копий в графическом формате.

ИА «Орелград»