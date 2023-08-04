В Орле открылся фестиваль цветов «Стрелка»

4.8.2023 | 16:44 Культура, Новости, Общество

Мероприятия продлятся три дня.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Как и в минувшем году, фестиваль проходит в парке «Орловская крепость». Сегодня площадка работает до 23 часов, завтра — с 9 до 16 часов, в воскресенье с 09:00 до 21:00.

Каждый день имеет свою направленность. Сегодняшний посвящён гейхерам и хостам, завтрашний – розам, флоксам и лилиям, 6-е августа «отдано» полевым цветам. Все желающие смогут не только увидеть цветы, но и приобрести их.

Также в рамках «Стрелки» пройдёт ряд тематических мероприятий. Так, художники из 16 городов России представят авторские композиции, созданные из цветов, на Фестивале ленд-арта. Отдельный конкурс ландшафтных дизайнеров пройдёт среди мальчиков и девочек из различных детских садов Орла.

Сегодня и в воскресенье вечер посвятят танцам. Ожидается, что многие придут на них в костюмах и платьях по моде 20-х годов минувшего века. Также для гостей праздника организован фудкорт с напитками и едой.

Фото: t.me/parakhin_yuri

ИА «Орелград»

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