В Орле выставка пожарной ретротехники станет круглогодичной

Об этом сообщили в МЧС.

«Боевые машины» орловских пожарных экспонируются у части №1 областного центра, которая находится на улице Полесской, 59. Раньше выставка работала только в тёплое время года.

Теперь, специально ко Дню города, над экспонатами установили навес, который защитит технику и от солнца, и от осадков. Соответствующее распоряжение дал глава Управления МЧС по Орловской области Александр Новиков. Благодаря этому орловцы смогут ознакомиться с ретромашинами в любой сезон.

Самый старый из спецавтомобилей, представленных на выставке – это пожарная машина «ПМГ-6», созданная на базе «ГАЗ-51». Этот грузовик массово выпускался в пятидесятых – семидесятых годах минувшего века.

ИА «Орелград»