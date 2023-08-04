В Орле выставка пожарной ретротехники станет круглогодичной

4.8.2023 | 18:09 История, Новости, Общество

Об этом сообщили в МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

«Боевые машины» орловских пожарных экспонируются у части №1 областного центра, которая находится на улице Полесской, 59. Раньше выставка работала только в тёплое время года.

Теперь, специально ко Дню города, над экспонатами установили навес, который защитит технику и от солнца, и от осадков. Соответствующее распоряжение дал глава Управления МЧС по Орловской области Александр Новиков. Благодаря этому орловцы смогут ознакомиться с ретромашинами в любой сезон.

Самый старый из спецавтомобилей, представленных на выставке – это пожарная машина «ПМГ-6», созданная на базе «ГАЗ-51». Этот грузовик массово выпускался в пятидесятых – семидесятых годах минувшего века.

ИА «Орелград»

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