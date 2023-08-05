Ливны завершили полугодие с профицитом

Город заработал на 21 миллион рублей больше, чем потратил.

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года. Документ уже прошел экспертизу Контрольно-счетной палаты, которая представила аналитическую справку. Согласно ей, серьезных нарушений выявлено не было, однако некоторые разделы главного финансового документа города не соответствуют требованиям, утвержденным приказами Минфина РФ. Впрочем, такие недостатки специалисты обычно называют техническими.

Что касается бюджета, то за прошедшие полгода депутатами Ливенского горсовета в него трижды вносились изменения. В результате плановые показатели на 2023 год по доходам доросли до 1,539 миллиарда рублей, по расходам – 1,567 миллиарда. Запланированный дефицит составляет 28,414 миллиона рублей. Однако первое полугодие город завершил с профицитом в размере 21,984 миллиона рублей. Согласно отчету, исполнение бюджета за первую половину 2023 года составило 758,794 миллиона рублей, по расходам – 736,809 миллиона.

Отметим, что исполнение бюджета по доходам составило 48,8 процента от первоначально утвержденного плана и 49,2 процента от плана с учетом внесенных уточнений. Расходная часть в целом увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 151,899 миллиона рублей. Например, в 3,5 раза увеличились расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Финансирование составило 44,446 миллиона рублей. Рост произошел преимущественно за счет предоставления Ливнам денежных средств из федерального бюджета на благоустройство бульвара «Октябрьский».

Кроме того, на четверть, или на 107,438 миллиона рублей выросли расходы на образование. В данном случае это произошло в большей степени за счет предоставления субсидии из областного бюджета на строительство дополнительного корпуса средней школы №2. Примерно на 50 процентов выросли расходы по разделу «Социальная политика» — за счет увеличения субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан и финансирования на организацию временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территорию города Ливны. Кроме того, на 10 процентов город увеличил вложения в физическую культуру и спорт.

В то же время зафиксировано уменьшение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по разделу «Национальная экономика» на 27 процентов (за счет снижения объемов поступлений средств из областного бюджета на содержание улично-дорожной сети) и разделу «Культура, кинематография» на 7,4 процента. Расходы по разделам «Охрана окружающей среды» и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в отчетном периоде вообще не производились.

ИА «Орелград»