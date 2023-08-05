В Болхове медовый спас отпразднуют за президентский грант

Празднование пройдет в рамках проекта «Этно-лето: хлеб да соль».

В Орловской области желающих приглашают на праздник «Медовый спас», который пройдет 14 августа в городе Болхове. Начало намечено на 18:00. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчество, для любителей народной культуры будет дан праздничный концерт в рамках проекта «Этно-лето: хлеб да соль». Гостей также ожидают кулинарный мастер-класс «Пряники печатные», мастер-класс для детей «Веселая пчелка» и выставка «Традиции русского гостеприимства».

«Медовый спас обещает быть радушным и колоритным! – говорят организаторы. — «Этно-лето: хлеб да соль» – не просто социально-культурный проект – это истинная красота народной культуры нашего региона. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».

В Орловском областном центре народного творчества добавили, что как раз в эти дни идет очередной прием заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов. Заявки в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Срок реализации проектов должен начинаться не ранее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей» (проекты о советских и российских исследователях, ученых и первооткрывателях, популяризаторах науки); «Культурный код» (проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей); «Молодые лидеры» (проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий); «Место силы» (проекты об уникальном многообразии страны, региональной истории и российской глубинке); «Великое русское слово» (проекты о русском языке, отечественной литературе, драматургии, кинематографе); «Я горжусь» (проекты, направленные на продвижение культурных и творческих достижений страны); «История страны: история преодолений и побед. Вехи» (проекты об истории страны, роли личности в истории); «Многонациональный народ» (проекты об этнокультурном многообразии России); «Мы вместе» (проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство).

Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 декабря 2023 года. Методическую помощь и консультации в подготовке заявок по проектам можно получить в Орловском областном центре народного творчества у регионального представителя Президентского фонда культурных инициатив.

ИА «Орелград»