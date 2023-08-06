На реабилитацию орловских рек потратили десятки миллионов

Стали известны масштабы работ по восстановлению водоемов.

В текущем году до 1 декабря подрядчик должен завершить работы по расчистке участка русла реки Сосна в поселке городского типа Колпна Орловской области. Об этом говорится в отчете регионального правительства. Государственный контракт был заключен в сентябре 2022 года. Его цена составила 37,887 миллиона рублей, причем еще в 2022 году подрядной организации был перечислен аванс в размере 18,022 миллиона рублей. Работы финансируются по линии подпрограммы «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории Орловской области».

Часть средств на ее реализацию регион получает из федерального бюджета. Дело в том, что Орловская область в лице департамента надзорной и контрольной деятельности участвует в реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в состав национального проекта «Экология». Орловской области были выделены субвенции из федерального бюджета на улучшение экологического состояния гидрографической сети в размере 21,43 миллиона рублей.

В рамках реализации указанного регионального проекта в 2022 году сначала была разработана проектная документация «Расчистка участка русла реки Сосна в поселке городского типа Колпна», бюджету эти работы обошлись в 1,885 миллиона рублей. Кстати, была разработана и проектная документация «Расчистка участка русла реки Сосна в городе Ливны», обошедшаяся казне в 1,485 миллиона рублей. Стоит также сказать, что в 2022 году в рамках указанной подпрограммы были выполнены мероприятия по очистке берегов и прилегающей акватории водных объектов общей протяженностью 114,57 километра. К очистке берегов в целом за год было привлечено 1918 человек.

ИА «Орелград»