Под Орлом на поддержку общественников выделят меньше МРОТ

Власти Ливенского района актуализировали социально важную программу.

Внесены изменения в постановление администрации Ливенского района от 2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2021-2024 годы». Как следует из преамбулы документа, поправками были уточнены объемы финансирования. Воображение эти объемы не поражают. Если смотреть хронологию реализации программы, то в 2021 году ее финансирование составило 0 рублей, в 2022 году – 5 тысяч рублей.

Финансирование на 2023 год запланировано в сумме 7 тысяч рублей, на 2024 год – в сумме 10 тысяч рублей. Напомним, что минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 16 242 рубля в месяц. То есть ежегодное финансирование социально важной программы значительно уступает размеру даже одного МРОТ. Несмотря на скудное финансирование, цели и задачи выглядят впечатляюще. Ожидается, например, что будет стабильно расти количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых СОНО. Если в 2021 году таковых было 100 человек, то в 2022 году – уже 150. По итогам 2023 года в мероприятиях СОНО должны принять участие 200 человек, по итогам 2024 года – 250.

Кстати, финансовую поддержку в виде субсидий местные власти планируют в текущем году оказать одной социально ориентированной некоммерческой организации, в 2024 году – двум организациям. Судя по паспорту программы, поддерживать СОНО собираются и путем наращивания количества информации об их деятельности, размещаемой на официальном сайте администрации Ливенского района. Если в 2021 году было опубликовано пять таких информаций, то в текущем году их должно быть не менее 15-ти, а в 2024 году – не менее 17-ти.

Впрочем, в состав программы включены, в основном, те мероприятия, которые и не требуют финансирования. Например, предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО, в том числе «разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СОНО». Также предусматривается «бесплатное» ведение реестра таких организаций и его обновление, содействие в проведении районных мероприятий по поддержке СОНО, передача им во владение и пользование муниципального имущества на льготных условиях, проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов, оказание информационной поддержки и популяризация деятельности некоммерческих организаций.

ИА «Орелград»