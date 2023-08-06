Правила оказания соцуслуг на дому утвердили на Орловщине

Документ направлен на улучшение условий жизнедеятельности граждан.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил новый порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Предыдущие правила, действовавшие с 2019 года, отменены. Порядок определяет правила предоставления соцуслуг, в том числе срочных, гражданам РФ и лицам без гражданства, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому. Мера направлена «на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания в привычной благоприятной среде — месте их проживания».

При определении необходимых гражданину видов социальных услуг учитывается нуждаемость получателя и характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Региональный стандарт предусматривает предоставление таких услуг, как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые и срочные. Также предусмотрено оказание «услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов».

Основными показателями, определяющими качество услуг в форме социального обслуживания на дому, в документе названы численность получателей услуг и удовлетворенность ими. При оценке качества услуг, в частности, будет учитываться число обоснованных жалоб или число положительных или отрицательных отзывов о работе так называемых поставщиков социальных услуг. Что касается самих услуг, то спектр их широк. Например, социально-бытовые направлены на поддержание жизнедеятельности получателей в быту.

Они, в частности, включают в себя покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет и журналов; помощь в приготовлении пищи; оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдачу вещей в стирку, химчистку, ремонт; уборку жилья и др. Кстати, документом предусмотрено предоставление гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату дополнительных услуг сверх стандартного перечня.

По официальным данным, в 2022 году взрослых, имеющих инвалидность, на учете в учреждениях социального обслуживания Орловской области состояло 26 335 человек. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг были разработаны на 8830 человек. В прошлом году планировалось предоставить услуги 7084 гражданам, но фактически было обслужено по итогам 6603 граждан. В итоговом анкетировании среди взрослого населения с инвалидностью приняли участие 3264 человек из числа фактически обслуженных по итогам 2022 года. Из них 2000 оказались полностью удовлетворены качеством предоставленных им социальных услуг, 1264 – частично удовлетворены. Ни один из участников опроса не сказал, что он не удовлетворен качеством услуг.

ИА «Орелград»